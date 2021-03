MILANO Una pazzia di Stryger, un inutile fallo di mano del danese a tempo scaduto, 5' di recupero compresi, ha impedito all'Udinese di espugnare il Meazza. Peccato, perché chi meritava i tre punti era la formazione di Gotti, più squadra del Milan che ha pagato oltre il lecito le assenza di Ibrahimovic e Calhanoglu. Ma Stryger su cross da sinistra di Hernandez, si è fatto scavalcare dalla traiettoria e istintivamente ha alzato la mano sfiorando il pallone. Rigore che ha trasformato Kessie al 97'.

Il Milan esce comunque ridimensionato, ora sta all'Inter approfittarne. Pochi si sono salvati tra i rossoneri che hanno patito l'organizzazione di gioco efficace dei friulani. Il primo tempo è stato intenso, agonisticamente a tratti acceso e monotematico con il Milan proteso in avanti e l'Udinese che lo attendeva nella propria metà campo con tutti i suoi uomini rinunciando al pressing alto. Un comportamento quello dei bianconeri che ha pagato: la squadra di Pioli ha faticato a scardinare il sistema difensivo dei friulani, Kessie e Tonali, i due mediani, sono stati guardati a vista da Pereyra e Makengo, Nestorovski si è dannato in fase di tamponamento, Arslan e De Paul hanno recuperato non pochi palloni, idem Makengo e quando venivano superati ci hanno pensato i tre mastini là dietro, Becao, Bonifazi e Nuytinck a intervenire con sicurezza. Musso è rimasto inoperoso sino al 40' quando Castillejo si è bevuto Zeegelaar e Nuytinck per poi indirizzare a rete, ma l'estremo difensore dei bianconeri ha respinto di piede.

Vanno segnalati in precedenza due episodi: l'entrata al 24'di Rebic sul volto di Becao che era a terra, con l'arbitro che si è limitato a estrarre il giallo. Poi al 32' Hernandez, eccessivamente nervoso, entra col piede a martello su Molina vicino all'area rossonera e anche in questo caso Massa estrae il giallo.

Poi l'Udinese, che ha sempre subito l'iniziativa dei milanisti senza comunque rischiare, confeziona al 36', una splendida azione corale tutta di prima e in velocità innescata da De Paul proseguita da Molina con cross radente al centro per Pereyra che ha colpito in corsa, ma la conclusione è stata respinta dalla difesa.

L'inizio della ripresa è di marca bianconera e dopo 2'30 i friulani vanno vicinissimi al gol: De Paul sbaglia il passaggio sulla destra a Molina, interviene Hernandez che a sua volta effettua un retropassaggio corto a Donnarumma, Pereyra si impossessa della palla per poi crossare centro per Nestorovski che da due metri, con il portiere fuori causa, indirizza a rete, ma centralmente e Romagnoli sulla linea respinge di coscia. Nel Milan c'è Meitè per Tonali. Entra all'11' Lorente per l'Udinese per Makengo. Poi al 24' l'Udinese passa: corner di De Paul, svetta di testa Becao, la conclusione è centrale, ma Donnarumma interviene goffamente ed è trafitto. Nel finale il Milan le prova tutte, ma non è lucido e l'Udinese bravissima a difendersi con l'uomo in meno, ma i friulani non fanno i conti con lo sciagurato intervento di mano di Stryger al 96'.

Guido Gomirato

