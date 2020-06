IL FOCUS

ROMA Rieccola, la faccia di Milano. Provata dalla pandemia e dai mesi di Lombardia al collasso e con una voglia grande così di togliere la mascherina. Arriva la cura, il pallone, sparito e sfiorito per tante settimane. Ce lo immaginiamo Antonio Conte nel rincorrere il tempo perduto; lo vediamo Stefano Pioli a rincorrere, invece, un futuro che forse non c'è (in rossonero). Milan (trovato accordo per taglio stipendi tra club e calciatori) prima, Inter poi: una dietro l'altra per il primo trofeo della stagione, il primo in Europa del post Covid-19. Quella coppetta Italia fa gola anche alle blasonate come loro, che però partono con lo svantaggio dell'andata, che risale a quando tutto era normale. Fu un 1-1 quello del Milan in casa con la Juve, 0-1 a San Siro invece ha perso l'Inter contro il Napoli. Ma era un altro mondo, quei risultati ormai sono sbiaditi. Vedremo altre squadre, altro calcio. Domani sera tocca al Milan tentare l'impresa allo Stadium. Senza Ibra, senza centravanti di ruolo, e senza Theo Hernandez e Castillejo (squalificati). Ci sarà Rebic là davanti contro la corazzata di Sarri, quel Rebic che come entrava faceva gol, che aveva vissuto il risveglio appena prima di tornare in letargo, insieme con tutti noi. Sei gol in nove partite, una roba che nemmeno Ibra. Ante c'è, con i suoi difetti di discontinuità, ma col pregio dell'imprevedibilità. E con quel gol segnato all'andata, che oggi porta in dote come simbolo della ripresa. «Il risultato dell'andata non garantisce nulla, sarà una sfida apertissima», sostiene Sarri, il dirimpettaio di Pioli, domani sera, ore 21, non ci saranno i supllementari, si sapeva, ma ora è ufficiale. «Ripartire dalla coppa può permetterci di focalizzarci su un obiettivo alla volta, è molto importante», ha concluso, parlando a Sky.

L'ALTRA FACCIA

Compito non semplice nemmeno per il plurititolato Antonio Conte, che ha il dovere di regalare a Suning il suo primo trofeo (l'ultimo è di Moratti, Coppa Italia 2011). Sulle spalle dell'ex ct il peso del successo, che uno come lui porta nel taschino, sempre e comunque: quando vince è normale, quando non lo fa, un disastro. La via di mezzo non è gradita. Conte non fa esperimenti e riparte dal suo 3-5-2 che, vista la presenza di Eriksen, può trasformarsi in un modulo col trequartista. L'ex Tottenham può giocare sia mezz'ala che dietro le punte, fino a ora ha dimostrato di saperlo fare solo in parte, ed è proprio questa l'incognita principale del tecnico da qui alla fine della stagione. Le certezze sono annullate dai mesi di inattività. Quello che vedremo sabato non lo sa nemmeno Conte, che però al San Paolo, in campionato, ha già vinto. E per la Coppa recupera anche Bastoni e de Vrij. Già è qualcosa. Ma intanto Milano, tutta, prova a sorridere. Col pallone.

Alessandro Angeloni

