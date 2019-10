CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Un derby d'Italia a tinte argentine. Segna subito Dybala, pareggia su rigore Lautaro Martinez, da qualche mese suo rivale nell'Albiceleste, e chiude Higuain a 10' dalla fine. Vittoria e sorpasso per la Juventus. L'Inter scivola al secondo posto dopo la prima sconfitta in campionato, la seconda di fila con quella di Barcellona in Champions. Per i bianconeri segna proprio Dybala, per tutta l'estate molto vicino ai nerazzurri. Lo scambio con Icardi, poi, non è mai stato fatto: così l'ex capitano interista si è trasferito al Psg e Paulo...