MILANO Terza vittoria consecutiva in campionato per l'Inter (dopo quelle con Torino e Sassuolo), che non si fa distrarre dalla delicata sfida di Champions contro lo Shakhtar e batte il Bologna con il gol di Lukaku e la doppietta di Hakimi.

DOPPIETTA

I nerazzurri si avvicinano al Milan, adesso a -2, in attesa della gara di Marassi di stasera tra rossoneri e Sampdoria. Poco alla volta Antonio Conte sta rivedendo cattiveria e cinismo nella sua squadra, capace fino a quasi quattro mesi fa di giocarsi una finale di Europa League (a Colonia il 21 agosto, sconfitta 3-2 con il Siviglia). Il tecnico salentino ha ottime risposte da Gagliardini, Perisic e soprattutto Hakimi. Il croato avvia l'azione da cui arriva il vantaggio firmato dal solito Lukaku (con Tomiyasu sovrastato nell'occasione), mentre l'esterno ex Borussia Dortmund realizza il raddoppio su suggerimento di Brozovic e il 3-1 nella ripresa (del veronese Vignato il sigillo degli emiliani). Da parte sua, il Bologna è troppo arrendevole. Impegnato nella ricerca della talpa nello spogliatoio, alla fine Sinisa Mihajlovic sceglie davvero la difesa a tre con Medel. Un cambio di modulo che, però, non è servito a fare punti a San Siro.

RINCORSA

Ora si apre una fase particolarmente importante per la squadra di Antonio Conte. I nerazzurri lanciano la volata di Natale per cercare di avvicinare la capolista Milan. Prima però avranno la resa dei conti in Champions League decidendo il proprio destino in Europa contro lo Shakhtar Donetsk (mercoledì di scena al Meazza). Poi dovranno affrontare nell'ordine la trasferta a Cagliari, il clou con il Napoli al Meazza nel turno infrasettimanale e ancora una partita in casa con lo Spezia, per chiudere il ciclo il 23 dicembre a Verona. Conteranno molto le forze fisiche e le energie mentali. Ma anche la capacità di Conte di gestire la situazione con i cambi.

R.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA