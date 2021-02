BASKET

È un trionfo storico quello di Milano, che battendo 87-59 Pesaro nella finale di Coppa Italia giocata in casa al Forum conquista per la settima volta il trofeo e lo fa dopo aver rifilato 87 punti di scarto alle tre avversarie delle Final Eight. Dopo il clamoroso terzo quarto contro Venezia in semifinale, momento chiave del torneo, l'Armani indirizza la finale con il 27-6 del 2° periodo, che inizia con il 18-0 orchestrato dall'mvp Datome (9 punti in fila, 15 alla fine) e finisce con l'11-0 con Punter e LeDay (13 a testa). Il +28 è un divario record per la finale nell'era Final Eight, per Ettore Messina è l'ottava Coppa Italia e rafforza la leadership di Milano, favoritissima per lo scudetto. Esce a testa alta la sorpresa Pesaro, alla prima finale dal 2004, quando c'era l'indimenticato Alphonso Ford. Il campionato si ferma per gli impegni della Nazionale da giovedì a domenica tre gare a Perm, in Russia, per le qualificazioni europee platoniche per un'Italbasket già qualificata dopo il recupero vinto dalla Fortitudo Bologna a Varese (67-79). La sconfitta lascia la squadra di Massimo Bulleri in coda alla classifica con Cantù. Nella A1 femminile, Venezia resta imbattuta: l'Umana Reyer vince 82-59 il derby veneto contro San Martino di Lupari, con 12 di Anderson che guida il 20-0 iniziale. Oggi si sfidano le inseguitrici: alle 18 Virtus Bologna contro Schio.

Loris Drudi

