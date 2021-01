MILANO Serviva una risposta convincente a Milan e Juventus e l'Inter non si fa sfuggire l'occasione battendo il Benevento grazie a uno sfortunato autogol di Improta e alle reti di Lautaro Martinez e Lukaku (doppietta). I nerazzurri consolidano il secondo posto e tornano a -2 dai rossoneri. Antonio Conte è squalificato, dopo il rosso rimediato a Udine per le parole rivolte all'arbitro Maresca, ma le sue scelte sono ben chiare.

A giostrare il gioco nerazzurro è Eriksen (che nella ripresa ha colpito una traversa), decisivo su punizione nel derby di Coppa Italia. Ed è proprio da una sua punizione che arriva il vantaggio dell'Inter. Palla in mezzo e Improta devia nella sua porta. Sbloccato il vantaggio, è compito dei nerazzurri trovare subito il raddoppio per mettere al sicuro il risultato. Ed è Lautaro Martinez a firmarlo nella ripresa da grande opportunista (non segnava da 6 partite). Chiude poi Lukaku con due reti. Ancora una volta è strabiliante la prestazione di Barella. I suoi anticipi sono perfetti e ha anche fatto il salto di qualità, riuscendo a essere uno dei migliori in entrambe le fasi. Il Benevento pecca nella cattiveria. Si ha la sensazione che Pippo Inzaghi non abbia il coraggio di osare di più. Anche se gli resta il rammarico per quel contatto tra Ranocchia e Lapadula sul quale Pasqua decide di non intervenire (ma dalle immagini si nota essere avvenuto di poco fuori dall'area).

LA POLEMICA

Intanto, Beppe Marotta ha risposto a Paolo Maldini («Ibrahimovic ha difeso i compagni aggrediti da Lukaku», in sintesi il pensiero del direttore tecnico dei rossoneri su quanto accaduto in Coppa Italia): «Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Conoscendo benissimo Romelu, posso dire che non è aggressivo, poi lo spot non è positivo per il mondo del calcio. Noi dirigenti abbiamo l'obbligo di educare i tesserati per evitare questo genere di comportamenti».

