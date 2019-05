CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Senza brillare, l'Inter si riprende il 3° posto in classifica e fa altri tre passi verso la zona Champions oltre a scremare la lista delle pretendenti, da ieri sera priva della Lazio che può ambire al massimo a un posto in Europa League. Un guizzo di Matteo Politano sul finire del 1° tempo e un altro di Perisic a ridosso del 90' consentono ai nerazzurri di tornare alla vittoria dopo 3 pareggi consecutivi, contro il già retrocesso Chievo battuto a San Siro con più fatica di quanto non dica il punteggio. Un successo sofferto ma...