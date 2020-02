MILANO Se sarà finalmente rinato, sarà il tempo a dirlo, ma intanto Rino Gattuso può ringraziare Fabian Ruiz, che con un gran gol stende l'Inter e regala al Napoli una vittoria importante a San Siro nella semifinale di andata di Coppa Italia. L'ultimo round è in programma al San Paolo il 5 marzo, ma i partenopei hanno un vantaggio sufficiente per giocarsi l'accesso alla finalissima. L'Inter è troppo distratta, il big match di domenica sera all'Olimpico con la Lazio incombe.

TURNOVER LIMITATO

Nonostante la sfida scudetto, Antonio Conte non ricorre a un massiccio turnover e continua a puntare su Lukaku, il suo pupillo. Manda ancora una volta Eriksen in panchina (c'è Sensi) e riabbraccia sia Bastoni sia Lautaro Martinez. Da parte sua, Gattuso perde Insigne e gioca con Mertens falso nueve con Callejon ed Elmas ai suoi fianchi. Per il Napoli si rivela decisiva la scelta di piazzare l'attaccante belga su Brozovic. Così facendo il croato ha poco spazio per far girare il pallone, ne risente anche la creatività di Sensi che non riesce a trovare spunti interessanti per innescare Lukaku e Lautaro Martinez. Ma i partenopei non sono propositivi, almeno fino al recupero del primo tempo, quando Mertens serve Zielinski, ma il polacco non riesce a superare Padelli.

MAGIA AZZURRA

Nella ripresa in campo c'è D'Ambrosio al posto di Skriniar (già ammonito). I nerazzurri sembrano più agguerriti, ma si spengono già al 12' quando Fabian Ruiz batte Padelli con un gran tiro a giro. I tifosi partenopei si augurano possa essere la rinascita del centrocampista spagnolo, corteggiato da Real Madrid e Barcellona, che tanto è mancato al Napoli. Per lui è il secondo gol stagionale, dopo quello firmato in campionato il 22 settembre contro il Lecce. Arrabbiatissimo, Conte fa entrare Eriksen per Sensi.

SOFFERENZA

Gattuso risponde inserendo Milik per Mertens, ma la situazione non si sblocca. Allora il tecnico nerazzurro per stanare il Napoli cambia tutto: richiama Moses per Sanchez, passando dal 3-5-2 al 4-3-3. Con Eriksen e tre punte l'Inter è più pericolosa.

La squadra di Gattuso soffre, rischia, ma resiste. I nerazzurri protestano per un contatto in area tra Mario Ruiz e D'Ambrosio, ma l'arbitro Calvarese lascia correre.

Finisce 0-0: appuntamento è al San Paolo il 5 marzo. L'Inter farà di tutto per ribaltare il risultato e conquistare il pass per la finalissima.

Salvatore Riggio

