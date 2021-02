MILANO Se per l'Inter sarà l'inizio di una cavalcata trionfale e per il Milan la resa nella lotta scudetto, sarà il tempo a dirlo: per adesso dovrà difendere il secondo posto, vista la vicinanza della Roma, che domenica dovrà affrontare allo stadio Olimpico. Sta di fatto che nel derby più atteso degli ultimi 10 anni, non c'è storia tra nerazzurri e rossoneri. Vince la squadra di Antonio Conte perché è più forte, corre di più e ha una condizione migliore. E di tanto. L'Inter scappa a +4 e guarda con fiducia al futuro, dopo le delusioni in Champions e i continui problemi societari, denunciati direttamente dalla proprietà. Passa tutto da Lukaku e Lautaro Martinez. Il belga regala assist, aiuta in difesa e segna; l'argentino si fa trovare pronto nei due momenti più importanti del match.

IBRA SBAGLIA

In avvio di gara quando le formazioni si studiano e nella ripresa, quando il Milan va più volte vicino al pareggio. Accanto ai due mostri sacri nerazzurri ci sono Handanovic che in 120 secondi salva l'Inter e Perisic, in formato «campione d'Europa». Solo che non indossa più la maglia del Bayern Monaco, ma ancora quella nerazzurra. Il Milan è stanco, fa fatica in mezzo al campo, crea poco e non si rende pericoloso. Gioca solo i primi 12' della ripresa, quando Handanovic fa tre miracoli. Così, ora, Stefano Pioli deve preoccuparsi di più delle altre rivali, pronte a insidiargli il quarto posto. La qualificazione in Champions è l'obiettivo che regge tutto il progetto Milan. Quello dei giovani, del rilancio, delle riconferme e dei rinnovi.

L'UOMO DECISIVO

Ibrahimovic è insidioso soltanto due volte e non è in giornata di grazia. La sfida nella sfida è tutta di Lukaku, che regala l'assist per il vantaggio di Lautaro Martinez e chiude il match finalizzando un'azione stratosferica. Nell'intermezzo il raddoppio dell'argentino, che stende di fatto il Diavolo. «Siamo contenti del primato. Quest'anno abbiamo sofferto tanto con l'eliminazione dalle due coppe. Ora ci resta solo questo obiettivo», le parole del numero 10 interista. Che si prende tutta la scena, a conferma di quanto sia importante per l'Inter.

Adesso Conte non deve sbagliare le prossime due gare, quelle con Genoa e Parma. I nerazzurri hanno l'occasione di aumentare il divario in classifica dalle rivali. Il Milan non avrà un weekend facile. Dopo il ritorno dei sedicesimi di Europa League con la Stella Rossa, domenica prossima sfiderà la Roma all'Olimpico.

A questo punto della stagione il compito di Pioli è quello più difficile. Ridare convinzione a un gruppo giovane, guidato in campo da Ibrahimovic (uscito per crampi).

Lo svedese ha tenuto un discorso negli spogliatoi. Spiegando che il calcio è così. Ci sono momenti nei quali va tutto bene e altri nei quali sembra che nulla vada per il verso giusto.

Salvatore Riggio

