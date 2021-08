Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MILANO Se ne parla per scherzo da una vita, ma al Milan dal 2012 qualcuno crede davvero alla «maledizione della numero 9». Da quando Pippo Inzaghi ha dato l'addio al calcio, tutti hanno fallito. Ed è per questo che la doppietta firmata da Giroud nel 4-1 dei rossoneri al Cagliari con il ritorno dei tifosi rossoneri a San Siro vale di più. Perché un numero 9 non debuttava al Meazza con gol dal 2015. L'ultimo era stato Luiz Adriano. Ma al...