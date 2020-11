MILANO Se il Milan riesce a vincere, dominando, anche senza Ibrahimovic, allora i sogni possono diventare realtà. Il Diavolo stupisce tutti e si disfa della Fiorentina con una gara intensa e brillante. Quasi perfetta. «Abbiamo messo un altro tassello nel puzzle», il pensiero di Daniele Bonera, ancora in panchina per l'assenza (causa coronavirus) di Stefano Pioli e del suo vice, Giacomo Murelli. Ed è proprio così. Ora anche gli avversari devono iniziare a fare i conti con i ragazzi terribili rossoneri, che conquistano il 21esimo risultato utile consecutivo in campionato e scappano: +5 su Inter e Sassuolo, seconde. In serie A il Milan non perde addirittura dall'8 marzo, dalla sconfitta interna contro il Genoa (1-2). Poi nel post lockdown è una squadra che si è trasformata fino ad acchiappare la vetta e provare il primo allungo di questa stagione.

RECORD

E se i numeri dicono tanto, allora fa effetto vedere che dall'era dei tre punti per vittoria i rossoneri abbiano sfondato il record personale dei 22 punti in 9 gare. Oltre ad averne eguagliato un altro, che resisteva dal lontano 1972-1973. Cioè vanno in gol da 29 partite di fila. Roba d'altri tempi. Il merito va condiviso con tutti gli interpreti. Con la proprietà, che si è presa il compito di riportare in alto il Milan e non sta facendo nessun passo indietro. Con la società, abile a muoversi nel mercato e a scovare talenti funzionali al progetto. Con il tecnico, che ha dato un'identità a una squadra smarrita da tempi infiniti. Con i giocatori che hanno creato un gruppo coeso, andando in campo senza paura, nonostante l'assenza di un totem come Ibrahimovic. «Se firmiamo per il quarto posto? Non è il momento di farlo», conclude Bonera.

LA VIDEOCHIAMATA

La Fiorentina gioca solo 10', poi crolla appena il Milan sblocca il vantaggio con Romagnoli, che esulta in maniera polemica zittendo le critiche degli ultimi tempi nei suoi confronti. Il Diavolo raddoppia su rigore concesso dall'arbitro Abisso per un fallo di Pezzella su Saelemaekers con Kessie. Ed è sempre l'ivoriano a fallirne un altro qualche minuto dopo («Ma il prossimo comunque lo calcio io» e Zlatan è avvisato). Intanto, arrivano i complimenti di Pioli con una videochiamata da casa ai suoi giocatori. Al termine della partita, il team manager, Andrea Romeo, ha passato lo smartphone con in collegamento l'allenatore ad alcuni calciatori, fra cui Kessie e Donnarumma (subito dopo ce ne è stata un'altra con tutti, nello spogliatoio), protagonista con due belle parate su Vlahovic e Ribery, che gli sono valsi gli elogi dell'allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli. Segnale che in questo Milan tutti fanno la propria parte perché il sogno scudetto possa diventare realtà.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

