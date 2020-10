MILANO Sarebbe dovuto essere un derby con zero tifosi e nessun assembramento. Non è stato nulla di tutto questo. Nel giorno di quasi 11mila contagi in Italia, nei pressi dello stadio San Siro non c'è stata molta responsabilità da parte dei tifosi nerazzurri e rossoneri. Faranno discutere le immagini di tutte quelle persone ad aspettare i pullman delle squadre. L'arrivo di Milan e Inter poco prima del fischio di inizio. Tutti con la mascherina, ma senza il rispetto del distanziamento fisico. Il suono del clacson dei motorini, guidati dai sostenitori rossoneri che sfilavano a due passi dal Meazza, si sentiva già all'uscita della linea cinque della metropolitana, la lilla, più vicina alla Curva Sud.

Mentre dalla parte opposta, sotto la gradinata della Nord, ecco i tifosi nerazzurri. Erano almeno un migliaio, schierati ai lati della strada davanti allo stadio. Sotto gli occhi delle forze dell'ordine, nella folla, fra bandiere sventolanti e fumogeni, i mezzi hanno impiegato oltre tre minuti a percorrere gli ultimi 100 metri prima di infilarsi nel garage. Fa pensare che tutto questo fosse organizzato da qualche giorno. Forse qualche precauzione in più si sarebbe potuta prendere. Inoltre, durante la partita, si è sentito spesso qualche petardo esplodere fuori da San Siro.

GIOIA ROSSONERA

Al di là di quello che si sarebbe potuto evitare, c'è comunque una partita da raccontare. Dopo quattro anni dall'ultimo successo in campionato 31 gennaio 2016, 3-0 (senza contare quello del 27 dicembre 2017 in Coppa Italia, 1-0 ai supplementari) il Milan vince il derby contro l'Inter. E lo fa nel segno di Ibrahimovic, che con una doppietta fa volare i rossoneri in testa al campionato. Da soli e a punteggio pieno. Dati alla mano lo svedese a 39 anni e 14 giorni diventa il giocatore più vecchio a segnare nella storia della stracittadina: il precedente primatista, Nils Liedholm il 26 marzo 1961 aveva 38 anni, 5 mesi e 18 giorni. Zlatan prima segna ribadendo in rete la respinta di Handanovic, bravo a opporsi al rigore dell'attaccante, poi raddoppia su un invito delizioso di Rafael Leao. «Zlatan mi ha chiesto il cambio, ma non l'ho ascoltato», ha rivelato Stefano Pioli, che vince il suo primo derby. «Ibrahimovic è un professionista esemplare, è un competitivo. Lui al primo giorno mi ha detto Tu fai l'allenatore, io il giocatore e rispetto tutto. Ci saranno le volte in cui non andremo d'accordo, ma vale per tutti». Invece, all'Inter non basta il solito Lukaku. Dopo la doppietta di Zlatan, è il belga ad accorciare le distanze e a lottare fino all'ultimo per riagguantare il pari. Combatte aiutato soltanto da Barella e Hakimi. I nerazzurri sono troppo disordinati e pagano a caro prezzo le prestazioni disastrose di Kolarov (è lui a commettere fallo in area su Ibrahimovic), D'Ambrosio e Brozovic. Ed Eriksen impiegato con il contagocce non può fare la differenza. «Creiamo tante occasioni, ma non siamo bravi a concretizzare», ha detto Conte. Che può sorridere, però, per la guarigione di Nainggolan.

Salvatore Riggio

