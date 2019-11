CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Sarà felice Antonio Conte nel constatare per mano (e per battiti del cuore) che in fin dei conti la sua Inter è ancora un po' pazza. Arranca, crolla, risorge e vince contro il Verona grazie a Vecino e Barella (2-1), sorpassando la Juventus in testa alla classifica, in attesa della gara di stasera dei bianconeri con il Milan. Questa Inter avrà anche la coperta corta, ma è di un tessuto pregiato con un sarto - Conte appunto - che a suo modo prova a spronare l'ambiente. A Dortmund, al termine della sconfitta di Champions con il...