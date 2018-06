MILANO RITORNA REGINA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETSiena, Gerusalemme, Milano: Simone Pianigiani si conferma Mister scudetto. Dopo i sei titoli (uno dei quali revocato) con l'Alma Mater toscana e il trionfo dello scorso anno in Israele, l'ex ct azzurro si mantiene imbattuto nelle stagioni vissute fino alla fine in panchina, e con l'Olimpia conquista il proprio sesto tricolore, il 28° per Milano, il club più scudettato d'Italia al terzo titolo dell'era Armani. Un percorso che si conclude con il successo 96-71 in gara6 a Trento, contro una Dolomiti Energia che non perdeva in casa da...