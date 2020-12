MILANO Quinta vittoria di fila dell'Inter, che batte anche il Napoli e non si ferma più andando a -1 dal Milan, che pareggia con il Genoa (e sono 24 i risultati utili consecutivi dei rossoneri). A decidere la partita è un calcio di rigore trasformato da Lukaku e fischiato dall'arbitro Massa per un fallo di Ospina (ammonito per l'occasione) su Darmian. Con la gara che si infiamma per il rosso diretto a Insigne, che continuava a dire di non aver insultato il direttore di gara. Il Napoli è troppo timido, poi in inferiorità numerica tutto si complica, anche se va vicino al pareggio con Politano.

LE SCELTE

Oltre a Sanchez e Vidal, come aveva annunciato alla vigilia, Antonio Conte non recupera nemmeno Hakimi che, a differenza degli altri due, va però in panchina. In campo c'è così Darmian come esterno dentro, mentre Young è preferito a Perisic a sinistra. In attacco spazio a Lukaku con Lautaro Martinez, mentre Eriksen è out. Da parte sua, Rino Gattuso risolve il dubbio su chi affiancare a Bakayoko: c'è Damme e non Fabian Ruiz, che aveva risolto l'andata della semifinale di Coppa Italia (trofeo poi vinto dagli azzurri) il 12 febbraio scorso a San Siro. È il Napoli a partire forte, cercando di sfruttare la rapidità di Lozano e la creatività di Insigne.

IL KO DI DRIES

Ed è proprio dal lancio del capitano dei partenopei, che l'attaccante messicano ha una buona occasione, ma sbaglia la girata. Ma al di là di questa azione, che sorprende un po' la retroguardia dell'Inter, non inizia bene la gara del Napoli, che perde subito Mertens. Il belga si fa male alla caviglia sinistra per aver appoggiato male il piede al momento di un cross. Crolla a terra e scoppia in lacrime (a rischio con la Lazio). Al suo posto entra Petagna. Ma la prima vera palla gol capita all'Inter. Sbaglia Koulibaly, Barella recupera, palla a Lautaro Martinez che decide di tirare invece di aprire per Gagliardini, calciando fuori. Segnale che la gara può avere lampi improvvisi. Sfogati gli impeti, si rivela essere un match molto fisico. Barella è impetuoso, in mezzo al campo fa la differenza. Però, il Napoli si rende pericoloso quando riparte. Lozano è rapido e da una sua azione Zielinski va al tiro, ma la sua conclusione finisce sul fondo. La risposta interista è tutta nel colpo di testa di Gagliardini che non preoccupa Ospina.

LE OCCASIONI

Nella ripresa è sempre il Napoli a far girare il pallone. Brozovic è in difficoltà, non riesce a imporre il suo gioco e a dare ritmo alle manovre offensive dei nerazzurri. Ci prova il capitano degli azzurri da fuori, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. A salvare l'Inter pensa Handanovic con una grande parata sul tacco di Insigne. Fino al fallo di Ospina su Darmian, all'espulsione di Insigne e al rigore trasformato da Lukaku. Unico lampo del belga nel match. Ed è quello decisivo. Poi si supera ancora Handanovic su Politano. E nel finale, Petagna colpisce il palo. Amarezza per Ringhio Gattuso: la sua squadra ha giocato alla pari, ha creato occasioni ma non è riuscita a concretizzare. Deve però fare il mea culpa per la leggerezza che è costata l'espulsione di Insigne. Conte invece si gode l'alta classifica. La sua Inter con l'elmetto non sarà bella, ma è cinica e sale in alto.

Salvatore Riggio

