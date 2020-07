MILANO Questa volta il turnover rende felice Antonio Conte. La sua Inter vince 6-0 contro il Brescia: a segno Young, Sanchez e D'Ambrosio già nei primi 45', poi chiudono Gagliardini, Eriksen e Candreva nella ripresa. A sottolineare la differenza tecnica tra le due squadre. La formazione di Diego Lopez sembra ormai rassegnata alla retrocessione, mentre i nerazzurri portano avanti il proprio obiettivo «di rompere le scatole» a Juventus e Lazio, le due contendenti per lo scudetto, come aveva dichiarato tempo fa l'ex ct. Senza Eriksen e Lukaku, entrambi in panchina, è Sanchez a dare qualità al gioco interista. Il cileno è anche aiutato da Moses, che sfoggia una delle sue gare più belle da quando a gennaio è sbarcato a Milano. Al di là del Brescia, troppo arrendevole, è comunque un'Inter più ordinata, tranquilla, ben schierata nel suo 3-5-2. Rischia soltanto all'inizio, quando Young sbaglia un appoggio e Tonali regala un bel pallone a Donnarumma, ma l'attaccante manda sopra la traversa. Poi è solo l'Inter a giocare. Si svegliano Sanchez e Moses ed è proprio da un cross del cileno che Young rimedia alla disattenzione precedente siglando il vantaggio con un gran tiro al volo. Ricordandosi forse di quando era bambino, che giocava come attaccante e in una stagione aveva segnato addirittura 64 gol (otto in una sola partita) e come mito aveva Ian Wright, storica punta dell'Arsenal. La velocità di Moses è un gran problema per il Brescia, soprattutto per Mateju che lo butta giù in area. Per l'arbitro Manganiello è rigore e Sanchez dal dischetto non sbaglia. Per le Rondinelle diventa una lenta agonia, mentre l'Inter tira fuori il meglio di sé.

I DUE TRATTENUTI

Poco prima dell'intervallo arriva anche il gol di D'Ambrosio su assist di Young. Nella ripresa vanno a segno Gagliardini, Eriksen e Candreva. Oltre alle loro belle prestazioni, arrivano buone notizie per Alexis Sanchez e Victor Moses. Il Manchester United ha ufficializzato il prolungamento del prestito del cileno e di Smalling per quanto riguarda la Roma fino al termine della stagione (2 agosto ultimo turno di campionato). Inoltre, Sanchez potrebbe restare in nerazzurro fino al 6 agosto compreso, quindi a disposizione di Conte anche per gli ottavi di Europa League con il Getafe (in programma in Germania il 5 o il 6 agosto). Poi si capirà se il cileno farà ritorno in Inghilterra o meno. Stesso accordo con il Chelsea per Moses, come ha confermato Beppe Marotta. L'ad nerazzurro ha poi risposto a una domanda su Tonali, obiettivo del club di viale Liberazione. La tv cinese del gruppo Suning ha rappresentato Conte che dipinge Tonali in nerazzurro: «Se è un indizio di mercato? Credo che abbia dipinto il giocatore più giovane della partita. È un auspicio di gioventù che l'Inter vuole avere a disposizione anche l'anno prossimo perché queste sono le basi per il futuro. Tonali piace non solo a me, ma a tantissimi italiani esperti di calcio. Ma oggi è un giocatore del Brescia».

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA