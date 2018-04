CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Quello che, rivolgendosi in conferenza-stampa ai giornalisti, disse: «Se Icardi non fa gol è un problema vostro, mica mio». Mai sentito niente di più assurdo e di più grottesco. E dunque, visti certi scenari, la domanda delle domande è sempre questa (siamo un po' cattivi): il signor Spalletti è veramente adeguato al ruolo di allenatore dell'Inter? Invece di spiegare una volta per tutte le cause del pazzesco sprofondo della sua squadra da dicembre in poi, continua a dispensare gustosi proclami. Tipo: «Qui non si vince una fava»,...