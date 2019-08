CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Pim, pum, pam, uno-due dell'Inter in pochi minuti e poi tre, con il primo gol di Lukaku, e infine 4, con Candreva. Sulla matricola Lecce, reduce da due promozioni in sequenza, convincente come gioco anche a Milano, non nella fase difensiva. Antonio Conte punta allo scudetto. È un'Inter sicura, con la tempra dell'allenatore che forse ha fallito soltanto nell'ultima stagione al Chelsea. È un'Inter che può aggiudicarsi, potenzialmente, tutte le gare di medio e basso livello, perchè lì Conte fa la differenza, con il suo record di punti...