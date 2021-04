Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKET(ld) Il terzultimo turno di A, aperto dal successo di Milano nella grande classica contro la Virtus Bologna per 94-84, vede Venezia e Treviso giocare in casa per rafforzare il buon momento a livello di risultati. Entrambe sfidano pericolanti: alle 18 l'Umana Reyer senza Bramos, Fotu e Vidmar riceve la Fortitudo Bologna (con Withers ma senza Hunt), alle 18.30 la De' Longhi di Menetti reduce da sei vittorie riceve Varese dell'ex idolo del...