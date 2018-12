MILANO PERDE L'IMBATTIBILITÀ VENEZIA FLOP

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETLa reazione non arriva: Venezia cade anche a Reggio Emilia (82-74) e non soltanto non approfitta del primo rovescio di Milano in campionato dopo 12 vittorie iniziali, ma viene anche agganciata al secondo posto.Dopo lo scivolone contro Trieste, l'Umana Reyer non mostra i passi avanti auspicati: il 56% da tre della ripresa (9-16) non cancella un primo tempo di scarsa intensità difensiva, un difetto che riemerge nel finale. Perché se la rimonta dal -13 (47-34) si concretizza con il 6-8 da tre nel 3° quarto di Bramos (15 punti), Stone (16...