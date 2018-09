CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Pazza Inter. Il ritorno in Champions dopo 6 anni e mezzo di assenza si trasforma in una serata trionfale, dopo aver rischiato il tracollo: sotto di un gol contro il Tottenham fino a 4 minuti dal 90', i nerazzurri ribaltano il punteggio con una prodezza di Icardi e un'incornata di Vecino che fissa il 2-1 nel secondo dei 5 minuti di recupero, mandando in visibilio i 65mila di San Siro. Un successo sofferto che trasforma l'incubo in un sogno, lasciando la squadra di Spalletti con gli stessi punti del Barcellona, prevalso in scioltezza sul...