MILANO Non poteva non finire in parità la gara tra Milan e Atalanta (1-1), le due imbattute nel post lockdown (24 punti su 30 per i rossoneri; 27 su 33 per i bergamaschi, recupero compreso). Alla splendida punizione di Calhanoglu (ottava rete in campionato) infilata all'incrocio dei pali con un traiettoria a giro, risponde il solito Duvan Zapata, ma poco prima del pareggio firmato dall'attaccante colombiano, Malinovskyi si fa parare un rigore da Donnarumma (il suo terzo stagionale dopo quelli respinti a Chiesa e Babacar).

DISCHETTO STREGATO

San Siro non porta fortuna alla Dea per quanto riguarda le conclusioni dal dischetto: i bergamaschi avevano già sbagliato con Ilicic contro lo Shakhtar in Champions (1 ottobre 2019, 1-2) e con Muriel contro l'Inter (11 gennaio 2020, 1-1). Il Milan ce la mette tutta per vendicare l'incredibile sconfitta dell'andata (5-0), dimostrando di essere una squadra diversa, più compatta e veloce. Da parte sua, l'Atalanta gioca con intensità, anche se commette qualche disattenzione. La testa è alla Champions: nei quarti con il Psg con molta probabilità non ci sarà Mbappé, uscito in lacrime nella finale di Coppa di Francia contro il Saint Etienne dopo un bruttissimo intervento di Perrin. È una gara che si gioca a ritmi alti. Entrambe le squadre stanno bene. Gian Piero Gasperini (in tribuna per squalifica) e Stefano Pioli vogliono vincerla, ma si devono accontentare del pari. E la Dea oggi rischia di il sorpasso al secondo posto da parte dell'Inter. Capitolo mercato. Ieri il Milan ha incontrato i procuratori del terzino destro Emerson Royal (21 anni) di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis Siviglia e di Marc Roca (23 anni), centrocampista dell'Espanyol. Il brasiliano costa 30 milioni di euro, mentre il prezzo dello spagnolo è calato vista la retrocessione della sua squadra in Segunda Division. Invece, è vicino il riscatto di Rebic. Il croato era arrivato nella scorsa estate in prestito biennale dall'Eintracht Francoforte. «Zlatan? È un campione e non possiamo non tenerne conto», ha spiegato il direttore sportivo, Frederic Massara. Nei prossimi giorni è atteso un incontro con Mino Raiola sia per lo svedese sia per il rinnovo di Donnarumma.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA