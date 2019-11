CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Non è tempo di «piangersi addosso» per le assenze. Antonio Conte e l'Inter domani contro lo Slavia Praga non potranno sbagliare: servono i tre punti per mantenere ancora viva la speranza di centrare gli ottavi di Champions League. I nerazzurri arrivano a Praga per sconfiggere anche il tabù trasferta (quattro ko in Europa nelle ultime quattro lontano da San Siro) e con la solita emergenza, seppur il tecnico ritrovi tra i convocati sia Gagliardini che Politano.Le assenze di Sensi e Barella restano pesanti, ma Conte non vuole alibi:...