MILANO La scintilla del primo tempo di Torino si è spenta in pochissimi giorni. Così il Milan perde anche contro la Fiorentina (1-3) - e sono 4 sconfitte in 6 gare - San Siro fischia, i tifosi abbandonano lo stadio, la società mugugna e Marco Giampaolo torna a rischio. Sulla lista ci sono Rudi Garcia e la suggestione Luciano Spalletti. Se il Milan non vincerà a Marassi contro il Genoa sabato sera, allora il club potrebbe intervenire con un cambio di panchina, nonostante la fiducia ribadita a più riprese nei giorni scorsi (e prima...