MILANO L'Inter spreca, a San Siro resta a secco per la prima volta in stagione e viene fermata sullo 0-0 da una Roma caparbia. Un pareggio che non sembra accontentare nessuno, ma che soprattutto regala alla Juventus, in caso di vittoria oggi in casa della Lazio, l' opportunità di tornare subito in vetta alla classifica.Per una sera Conte è tradito dai suoi attaccanti, che avevano trascinato l'Inter nelle ultime settimane. Una gara decisamente sottotono per Lukaku e soprattutto Lautaro, con l'argentino che sbaglia praticamente tutto, mentre...