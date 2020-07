MILANO L'Inter non riesce ad abbattere il muro eretto da Terracciano, migliore in campo, e a San Siro contro la Fiorentina finisce 0-0. Stasera la Juventus con una vittoria a Udine può vincere il nono titolo consecutivo, il primo di Maurizio Sarri. I nerazzurri, che perdono de Vrij già dopo 23' per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, ce la mettono tutta per sbloccare il risultato, ma il portiere viola si supera in almeno tre occasioni. Una volta su Barella e ben due volte su Lukaku, ma quando sembra che la squadra di Antonio Conte sia riuscita a beffarlo, la Fiorentina viene salvata in due occasioni dal palo. A dimostrazione che a volte all'Inter manca un pizzico di fortuna. Alla Fiorentina, invece, servirebbe un centravanti che abbia più confidenza con il gol. Perché lì davanti non graffia molto dalle parti di Handanovic. Ribery prova a fare qualcosa, ma la difesa nerazzurra fa buona guardia. Al di là della prestazione di Terracciano, nel primo tempo l'Inter può recriminare per un palo di Lukaku. Così come nella ripresa, quando il portiere viola devia sul legno una conclusione di Sanchez. Conte prova a vincere la gara inserendo Lautaro Martinez, Moses (che all'Olimpico contro la Roma si era procurato il rigore del pari) e Bastoni per l'attaccante cileno, Candreva e D'Ambrosio. Ma il pallone proprio non vuole entrare. Anzi, la gara si fa più fisica. Ne fa le spese Barella, che gioca come al solito in maniera impetuosa beccandosi un giallo che gli farà saltare la prossima gara, quella con il Genoa. Ed è la Fiorentina al 34' ad avere una ghiotta occasione con Lirola, ma Handanovic salva. Finisce 0-0: nerazzurri terzi, a un solo punto dall'Atalanta. In casa Inter è tempo di parlare di mercato. La situazione di Sanchez, sbarcato alla Pinetina in prestito l'estate scorsa, è delicata.

CONTATTI CON LO UNITED

«Abbiamo avuto dei contatti con il Manchester United per capire se possiamo prorogare la sua permanenza dopo lo spareggio col Getafe (5 agosto, ore 21, ndc). Se Lautaro Martinez può rinnovare? L'operazione rinnovo tocca diversi giocatori a fine stagione, soprattutto i giovani con i quali vogliamo legarci a lungo, compreso Lautaro», ha dichiarato l'ad nerazzurro, Beppe Marotta. Tra i tanti giocatori che piacciono al club di viale Liberazione c'è Chiesa, affrontato proprio ieri sera.

Salvatore Riggio

