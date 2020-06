MILANO L'Inter non riesce a guarire dai suoi malanni, nonostante la vittoria in extremis al Tardini contro il Parma (1-2). Gli emiliani passano in vantaggio con un gran gol di Gervinho, ma Antonio Conte (in tribuna per squalifica) viene salvato da de Vrij e Bastoni, due difensori. Però, è una vittoria che non deve far dimenticare i tanti errori difensivi e di impostazione dei nerazzurri. Gli emiliani giocano a memoria e mandano in crisi l'Inter, che appunto si rifà quando ormai tutto sembrava perduto.

TROPPI ERRORI

I nerazzurri sono un'altra squadra rispetto a quella di qualche mese fa. La difesa fa acqua da tutte le parti. Male, malissimo il trio davanti ad Handanovic. D'Ambrosio è sempre in ritardo, de Vrij ha subito un'involuzione preoccupante (si salva con il gol del pari) e Godin non si è mai ambientato. Problemi anche con gli esterni. Candreva e Biraghi non vincono mai un duello con Gervinho e Kulusevski, mentre in mediana Barella e Gagliardini non riescono a far girare il pallone perché aggrediti da Scozzarella e dall'ex rossonero Kucka. Ne risente il gioco offensivo dell'Inter. Lautaro Martinez prova a impegnare Sepe con qualche tiro da fuori area, mentre Lukaku sbatte su Bruno Alves, che mette in campo tutta la sua esperienza. Infine, Eriksen. Il danese aveva fatto bene sia contro il Napoli in Coppa Italia sia nel recupero contro la Sampdoria, per poi perdersi col Sassuolo. Con il Parma l'ex centrocampista del Tottenham si è visto poco, è apparso inefficace, non ha mai dato l'impressione di poter accendere il match e risollevare le sorti dell'Inter.

Così facendo, non è utile a Conte. Sono tanti i meriti degli emiliani che con questa vittoria agganciano il Milan al settimo posto con 42 punti, a tre lunghezze dal Napoli e a sei dalla Roma, restando in corsa per l'Europa League. Dopo il gol, Gervinho non si ferma. Con la sua velocità si rende pericoloso in tutte le ripartenze, come quando serve a Cornelius la palla del 2-0, ma il centravanti manda alto sopra la traversa. Nella ripresa l'Inter cerca di aumentare il ritmo e ribalta tutto nel finale. A 6' dalla fine segna de Vrij e Kucka si fa espellere. Non è finita. Perché dopo 3' Moses serve a Bastoni la palla del raddoppio. Archiviata questa partita pazza, il tecnico nerazzurro avrà il compito di sistemare molte cose nel gioco della sua squadra.

Nel frattempo, l'Inter è agli ultimi dettagli per Hakimi. Se tutto andrà bene, il giocatore potrebbe arrivare a Milano in serata e domani svolgere le visite mediche. Poi firma su un contratto quinquennale (cinque milioni di euro a stagione) e annuncio. Al Real Madrid (ma il giocatore è in prestito al Borussia Dortmund) andranno 40 milioni di euro più cinque di bonus. Conte si era innamorato di Hakimi nella sfida di Champions, valida per il girone, in casa del Borussia (5 novembre 2019). Inter in vantaggio con Lautaro Martinez e Vecino, ma nella ripresa i tedeschi avevano ribaltato il risultato proprio con la doppietta di Hakimi e la rete di Brandt (3-2). Tanto è bastato per folgorare il club nerazzurro. L'esterno ben si adatta al 3-5-2 dell'ex ct. I tifosi già sognano. Adesso il prossimo obiettivo è Tonali del Brescia. C'è da convincere Massimo Cellino, ma in viale Liberazione hanno in mano il sì del giocatore.

