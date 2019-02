Milano ko a tavolino: Venezia va a -4 e vince in coppa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un comodo successo in un testa-coda della classifica si è trasformato in una sconfitta a tavolino, che potrebbe riaprire la corsa al primo posto e che soprattutto accende la lotta per evitare l'unica retrocessione. La vittoria 91-81 che Milano ha ottenuto lunedì sera a Pistoia si è tramutata in un 20-0 a tavolino per i toscani a causa della posizione non regolare di James Nunnally, nuovo acquisto dell'Armani che avrebbe dovuto osservare una squalifica risalente al 2016. Quando, da giocatore di Avellino, criticò su Twitter gli arbitri di...