MILANO Inter nos. C'è una squadra in casa di un altro livello, anche se ci prova eccome la Lazio, almeno nel primo tempo. Paga l'errore di Jony, che in fase difensiva entra nel panico. Paga le solite (troppe) occasioni sprecate sotto porta, ma Handanovic è l'uomo ragno. Paga le scelte d'Inzaghi, che vuole giocarsela con un caso aperto e mal gestito: bomber Immobile nella ripresa entra nervoso, va molle nell'unica occasione finale, non dà nessun contributo. Tra l'altro al posto di Caicedo che, senza tirare mai, aveva comunque fatto un gran...