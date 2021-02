MILANO In una sola notte Cristiano Ronaldo si prende una bella rivincita. E con lui la Juventus e Andrea Pirlo, che soltanto due settimane fa erano stati abbattuti a San Siro, in campionato, da un'Inter perfetta. Anche se per la Vecchia Signora, a dire il vero, le cose non si sono messe subito bene. Ne sa qualcosa Buffon che taglia il traguardo delle 1.100 gare tra club e Nazionale maggiore, ma combina un mezzo pasticcio sul vantaggio di Lautaro Martinez. Perché l'altra metà del guaio è tutta di de Ligt, che si fa anticipare dall'argentino su un cross di Barella. Si ha la sensazione che si possa assistere alla seconda sconfitta stagionale su due della Juventus contro i rivali di sempre, ma a svegliare i bianconeri ci pensa nientepopodimeno che Cristiano Ronaldo. Il portoghese nel giro di 9' firma il pareggio su rigore (assegnato dall'arbitro Calvarese dopo visione al Var per un fallo di Young su Cuadrado) e raddoppia approfittando di un bruttissimo errore di Bastoni con Handanovic che si fa sorprendere lasciando sguarnita la porta. Un duro colpo per i nerazzurri. Le due assenze per squalifica, Hakimi e Lukaku, si fanno sentire, eccome. L'Inter paga a caro prezzo l'assenza del belga. Senza di lui Conte non ha punti di riferimento in avanti. Adesso appuntamento a Torino il 9 febbraio. Ai nerazzurri servirà un mezzo miracolo per ribaltare il risultato. Da segnalare il nervosismo di Vidal (salta il ritorno per squalifica) e Cristiano Ronaldo al momento del cambio. Come era già accaduto il 17 ottobre scorso, in occasione del derby di campionato contro il Milan, e poi il 17 gennaio per la sfida con la Juventus e il 26 gennaio per la stracittadina di Coppa Italia, anche ieri sera fuori da San Siro ci sono stati assembramenti.

Con i cori e i fumogeni dei tifosi nerazzurri (circa duemila). Come se non si sapesse, in piena pandemia (la Lombardia da lunedì 1 febbraio è in zona gialla), quali siano le gare più a rischio per quanto riguarda il raduno dei sostenitori di una squadra di calcio. Ma al di là dei soliti problemi in attesa di un big match (e l'elenco, come visto, è abbastanza lungo), la Curva Nord ha preso posizione in favore di Lukaku, dopo lo scontro tra titani con Ibrahimovic (la Procura Federale ha aperto un'inchiesta e ora lo svedese è a rischio maxi squalifica): «A testa alta, petto in fuori: Romelu, fieri di te». Da ricordare che nel 2019 gli ultrà nerazzurri, dopo gli ululati nei confronti di Lukaku in Cagliari-Inter del 2 settembre mentre stava per calciare un rigore, avevano difenso i tifosi sardi: «Non è stato razzismo», in estrema sintesi la loro lettera per il belga all'epoca.

VICENDE SOCIETARIE

Intanto, nonostante Suning abbia interrotto il dialogo con Bc Partners, è attesa entro venerdì un'offerta del fondo inglese per le quote di maggioranza del club di viale Liberazione. La due diligence sui conti nerazzurri ha richiesto più tempo perché la situazione finanziaria dell'Inter è complicata. Da quanto trapela, la famiglia Zhang ha fissato il prezzo di vendita in un miliardo di euro per tutto il pacchetto, incluso il debito. Cifra troppo alta per il Bc Partners, che non si spingerebbe oltre i 750 milioni di euro. Adesso restano in corsa il fondo svedese EQT e quello statunitense Arctos Sports Partners. Oltre che Fortress (Stati Uniti e Giappone) e Mubadala (Emirati Arabi).

Salvatore Riggio

