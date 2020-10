MILANO In assenza di Ibrahimovic al Milan serve Calhanoglu per dare una scossa ai ragazzi terribili di Stefano Pioli, vittoriosi 3-0 contro lo Spezia sotto la pioggia di San Siro. Sono tre su tre e c'è l'aggancio al primo posto all'Atalanta, che non smette più di stupire. «Sono contento per questo inizio. Incontreremo delle difficoltà, ma cercheremo di affrontarle con entusiasmo», ha detto il tecnico. Prima, però, il Diavolo soffre un po'. Non tanto per la prestazione dei liguri, ma per il gioco disordinato dei rossoneri che senza una guida, un trequartista vero, appaiono sì propositivi, ma anche distratti. Sono diversi gli spunti di Brahim Diaz e Saelemaekers, ma senza mai trovare il guizzo decisivo. In avanti Colombo si fa anticipare spesso da Erlic, mentre sulla fascia sinistra Rafael Leao è un fantasma. Perde ogni duello con Sala, non rendendosi mai utile. In mezzo Krunic e Tonali devono prendere confidenza con i meccanismi di Pioli. Lo Spezia si difende, cerca di contrastare ogni iniziativa avversaria e cerca di colpire nelle ripartenze con Verde. Si arriva così all'intervallo sul risultato di 0-0.

LE MAGIE DI CALHA

Nella ripresa c'è Calhanoglu al posto di Colombo ed è Rafael Leao a giocare centravanti. Bastano pochissimi minuti per intuire che il gioco del Milan è cambiato. È veloce e questo mette in difficoltà lo Spezia. Fa tutto il fantasista turco, nonostante sia orfano di Ibrahimovic, in isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus. Ed è da una sua punizione che il Diavolo passa in vantaggio con Rafael Leao. A dimostrazione dell'ennesima prestazione strabiliante di Calhanoglu. Dati alla mano, ha preso parte a 17 gol nelle ultime 12 partite. Con otto reti firmate e nove assist all'attivo. Niente male.

Trovato il vantaggio, il Milan è più fiducioso. Raddoppia con Theo Hernandez e triplica ancora con Rafael Leao. Il portoghese ora deve fare il salto di qualità. Trovare continuità se si vuole ritagliare un ruolo importante in questa squadra. Magari come vice Ibrahimovic, nonostante i due siano molto diversi tra loro. «Mi piace giocare da esterno, ma da attaccante sono più vicino alla porta», ha detto il lusitano. «Il derby? Poco alla volta. Dobbiamo pensare solo a vincere». Che è poi quello che vuole Pioli per la rincorsa alla Champions. Intanto, ieri è stato ufficializzato anche Diogo Dalot, arrivato in prestito secco dal Manchester United.

Salvatore Riggio

