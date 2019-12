MILANO Il sogno di Antonio Conte era quello di mandare un segnale alla Juventus. Con il 4-0 al Genoa la missione si può ritenere compiuta. I presupposti perché la lotta scudetto sia un duello come ai vecchi tempi, tra le due acerrimi rivali, ci sono tutti. Prima Cristiano Ronaldo vola in cielo per stendere la Sampdoria e pensare solo alla Supercoppa Italiana di oggi, poi Lukaku guida l'Inter alla vittoria e all'aggancio in classifica. Ed è proprio il belga il giocatore simbolo di questo successo, arrivato con intensità dopo una mezz'ora difficile. È quanto resiste il Genoa di Thiago Motta (ora a rischio) a San Siro, prima di crollare a causa degli strafalcioni di Romero e Agudelo.

IL RIGORE LO TIRO IO

Senza dimenticare la scena più bella del match, una delle più suggestive di questi quattro mesi di campionato. Nella ripresa, sul 2-0 per i nerazzurri, Agudelo butta giù Gagliardini in area, è rigore ed è Lukaku a prendersi la palla. Si avvicina Esposito, gli chiede di tirare, il belga ci pensa un attimo e cede il pallone al talento del vivaio nerazzurro nato nel 2002, bravo poi a trasformare dagli 11 metri realizzando il suo primo gol in A alla sua prima da titolare. «Non ho dormito pensando a questa gara. Nel vedere mia madre mi sono commosso, il gol è per lei. Romelu è una persona fantastica, mi ha tranquillizzato e mi ha detto di andare convinto sulla palla», le parole di Esposito. Un atto di generosità premiato dalla sorte perché 7' dopo Lukaku chiude il match con il 4-0, la doppietta personale, il gol numero 12 in campionato e numero 14 stagionale. Quanto basta per far sorridere Conte e far crollare le poche certezze di Thiago Motta, che vede il suo Genoa barcollare.

LAVORO

«Un bel Natale - commenta l'allenatore dell'Inter -. Essere primi a 42 punti è una bella soddisfazione. Ma abbiamo tanta strada da fare. Non dimentichiamoci che anche nel 2018 l'Inter chiuse l'anno prima, ma poi si qualificò alla Champions all'ultima giornata...». Poi un messaggio ai giocatori. «Il nostro mantra è il lavoro. Ora avranno otto giorni di riposo, ma anche in vacanza dovranno dedicare del tempo a me, loro già lo sanno...».

Adesso l'Inter festeggerà alla grande il Natale e il Capodanno con l'obiettivo di fare altrettanto il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania, quando andrà ad affrontare al San Paolo il Napoli dell'ex rossonero Rino Gattuso.

