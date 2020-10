MILANO Il Milan vince e si diverte. Dopo la prima frenata in campionato con la Roma, riprende la sua corsa in Europa League. Tutto facile per gli uomini di Pioli, che a San Siro battono lo Sparta Praga 3-0 centrando il secondo successo nella fase a gironi e rimanendo a punteggio pieno. In una serata in cui Ibrahimovic si prende una piccola pausa (sbagliando anche un rigore), ci pensano le seconde linee a trascinare i rossoneri, con Brahim Diaz e Diego Dalot sugli scudi.

Lo spagnolo ex Real Madrid infatti ispira e concretizza il gol del vantaggio, strappando il pallone a metà campo a un disastroso Lischka e poi insaccando su assist di Ibrahimovic. Lo stesso svedese si guadagna poco dopo un calcio di rigore, steso ancora dal difensore ceco: occasione tuttavia sprecata da Ibra, che dal dischetto centra la traversa.

Nella ripresa Pioli concede il meritato riposo al suo centravanti, sostituendolo già all'intervallo con Leao. Il portoghese spreca subito la palla per il raddoppio calciando addosso ad Heca, così come Tonali subito dopo. Poi sale in cattedra l'asse Bennacer-Dalot: l'algerino innesca in due occasioni l'ex Manchester United, che prima serve l'assist di esterno a Leao per il 2-0 e poi si mette in proprio trovando il 3-0 con il mancino. La reazione dello Sparta Praga è nulla, così l'ultima mezzora si trasforma in poco più di un allenamento per i rossoneri, che mettono già un piede ai sedicesimi di Europa League. Al di là del gioco e della facilità con cui arrivano al gol, a colpire è soprattutto la solidità difensiva della squadra di Pioli: in 5 partite di campionato ha subito 4 reti di cui tre in una sola gara (contro la Roma), seconda miglior difesa dopo il Verona che ne ha incassate due. In Europa invece il bilancio è di 6 gol fatti e di uno subito.

PIOLI POMPIERE

Stefano Pioli a caldo frena i facili entusiasmi: «Il futuro non lo possiamo prevedere, pensiamo alla prossima partita. La stagione è lunga, testa al lavoro e piedi ben piantati per terra perché arriveranno anche le difficoltà. Venivamo da una buona prestazione contro la Roma, dove però potevamo fare meglio. Oggi abbiamo sfruttato bene gli spazi che ci hanno concesso e abbiamo controllato la partita con personalità. La sostituzione di Ibra? La staffetta con Leao l'avevo già preannuciata ad entrambi - ha proseguito -. Zlatan è un campione, se glielo avessi chiesto avrebbe voluto continuare ma dobbiamo dosare gli impegni. Avremo una gara molto difficile domenica».

Il tecnico rossonero elogia la compattezza del gruppo: «Tutti i ragazzi stanno mettendo da parte gli individualismi, in ogni momento. Senza altruismo e disponibilità non si arriva da nessuna parte. Siamo il Milan e vogliamo avere delle ambizioni, solo in questo modo possiamo pensare di battere delle squadre che sembrano più forti di noi».

Tra le note positive della serata riguardano anche il neo acquisto Tonali. «In un Milan che sta correndo, sento che sto tornando piano piano alla mia condizione - sottolinea l'ex Brescia -. Mi mancano ancora un po' di minuti e di corsa, partite come questa fanno benissimo a me e alla squadra. Parliamo di una partita vinta 3-0, ma che non è stata per niente facile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA