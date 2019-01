CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Il Milan resiste a San Siro e contro il Napoli conquista un punto prezioso in ottica rincorsa Champions. Contro l'ex Carlo Ancelotti finisce 0-0. Rino Gattuso, se proprio deve recriminare qualcosa, può rimproverare ai suoi l'inspiegabile fretta di andare al tiro e i tanti errori nella metà campo dei partenopei. Da parte sua, il Napoli spreca un tempo, creando poche occasioni da rete, per poi svegliarsi nella ripresa. La difesa dei rossoneri resiste e Donnarumma vigila su tutto. Il nuovo acquisto, Piatek, va in panchina. Rino Gattuso...