MILANO Il Milan crea un capolavoro mai visto e vince la quarta partita su cinque da quando il campionato è ripartito. Ma questa volta l'avversaria annichilita è nientepopodimeno che la Juventus, in vantaggio a inizio ripresa con Rabiot e Cristiano Ronaldo e ribaltata in cinque minuti dal rigore di Ibrahimovic e da due invenzioni di Kessie e Rafael Leao per poi essere colpita nel finale anche da Rebic.

PIOLI MERAVIGLIA

È l'ennesima meraviglia di Stefano Pioli, il tecnico che ha ridato fiducia a una squadra smarrita e che il prossimo anno non siederà sulla panchina rossonera. E a dirlo dopo aver battuto gli uomini di Maurizio Sarri, che restano comunque a + 7 dalla Lazio, è incredibile. Questa vittoria conferma che i successi ottenuti con Roma e Lazio non erano un caso. Il Diavolo adesso ha una sua personalità ed entra in campo con un atteggiamento diverso. Se va sotto, non smette di lottare. Anzi, ora prende coraggio con un solo obiettivo nella testa: l'Europa League.

Poi, sarà il tempo degli addii per molti. Al di là di Pioli, ci saranno anche quelli di Ibrahimovic, Kjaer e Bonaventura. Perderli tutti, rischia di essere l'ennesimo errore del club di via Aldo Rossi. Questa, però, è un'altra storia. Perché ora resta la vittoria contro la Juventus. Da non buttare al vento nelle prossime gare.

ERRORI BIANCONERI

Da parte loro, per i bianconeri è una sconfitta indolore, ma in fase difensiva sono stati tanti gli errori della squadra di Maurizio Sarri. Senza dimenticare il nervosismo di Higuain (uno degli ex di questa partita) al momento della sostituzione. Segnale che anche la capolista a volte non riesce a essere un'isola felice. Ma la sconfitta della Lazio a Lecce fa comunque dormire sonni tranquilli ai campioni d'Italia. Anche dopo una battuta d'arresto come questa, lo scudetto è comunque più vicino.

ADDIO MALDINI

Intanto, nel futuro del Milan non c'è più spazio nemmeno per Paolo Maldini. Nonostante le smentite del club di via Aldo Rossi (diversamente non poteva essere, visto che la stagione è ancora lunga), Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore e ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. «Questa squadra ha già dimostrato che sente poco le distrazioni dall'esterno. Ci sarà spazio per me? Non lo so, voglio arrivare bene alla fine di questa annata, abbiamo ancora un sacco di partite, possiamo toglierci tante soddisfazioni, poi potremo decidere il nostro futuro. Se voglio restare? È una domanda difficile, il mio legame col Milan credo non sia in discussione», ha detto Maldini.

Una curiosità legata a Rangnick: nel 2005 era l'allenatore dello Schalke, avversario dei rossoneri nei gironi di Champions. A San Siro finì 3-2 per il Diavolo (il match dell'esultanza in faccia di Gattuso a Poulsen) e il tedesco a fine gara andò da Adriano Galliani e gli rivelò la sua passione per il Milan di Arrigo Sacchi. Colpito dalle sue parole, allora l'ad mise Rangnick in contatto con il tecnico di Fusignano. Una storia d'altri tempi.

