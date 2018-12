CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Il gol di Lucas Moura condanna l'Inter all'Europa League. A San Siro finisce 1-1 contro il Psv: al vantaggio di Lozano risponde Icardi nella ripresa, ma non basta. Perché dal Camp Nou arriva la doccia gelata. Il Tottenham trova il pari con il Barcellona, quando in campo ci sono Messi, Suarez e Sergio Busquets (partiti dalla panchina). Ai nerazzurri resta il grandissimo rammarico della sconfitta rimediata a Wembley, in una gara giocata malissimo. Al di là di quanto successo in Catalogna, i nerazzurri conquistano soltanto un pareggio...