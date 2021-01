MILANO I fuochi d'artificio che fuori da San Siro fanno da cornice al derby d'Italia portano fortuna all'Inter, che vince contro la Juventus e aggancia il Milan in testa al campionato, in attesa della gara di stasera dei rossoneri in casa del Cagliari. Decisivo il vantaggio del grande ex, Vidal, e il raddoppio di Barella. Il cileno sovrasta Danilo e batte Szczesny di testa ed è il primo a segnare così ai bianconeri in questa stagione.

Ma il centrocampista non è l'eroe della serata. Non solo per la mancata esultanza, nonostante sia la prima rete in serie A con la casacca nerazzurra. Ma anche, soprattutto, per il bacio allo stemma della Juventus, mentre stava abbracciando Chiellini, con il quale ha condiviso la sua avventura in bianconero dal 2011 al 2015 (per il cileno 171 presenze e 48 gol). Così Vidal finisce nella bufera ben prima il fischio d'inizio. Così l'immagine di pochi secondi l'istante del tradimento più grande è finita sui social. Non sono mancati gli insulti dei tifosi dell'Inter nei confronti di Vidal, che non viene perdonato nemmeno dopo il gol. Anzi, la sua non esultanza peggiora le cose. Così l'aggancio in classifica al Milan ha questa macchia, con le polemiche che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

RITMO SCATENATO

L'Inter parte subito forte. Si vede che ha un altro passo rispetto alla squadra di Andrea Pirlo, che come il 6 gennaio contro i rossoneri, si presenta a San Siro con il 4-4-2. Chiesa, però, è meno dirompente, mentre Ramsey non tiene il passo di Hakimi. I bianconeri perdono la partita in mezzo al campo. Perché Barella è un furia, Brozovic e Vidal non si fanno sorprendere da Bentancur e Rabiot, che deludono. Ed è proprio Barella ad avviare l'azione del vantaggio crossando in area per Vidal, che sovrasta Danilo e insacca.

I nerazzurri non si fermano e la Juventus barcolla, ma ringrazia Lautaro Martinez che si divora il raddoppio mandando sopra la traversa una respinta di Szczesny su una conclusione di Lukaku. Prima dell'intervallo il polacco si ripete su un altro tiro del belga. Nella ripresa la Juventus non dà mai la sensazione di poter recuperare lo svantaggio. Al contrario, la squadra di Pirlo appare intimorita. E crolla quando Barella raccoglie un lancio di Bastoni e batte Szczesny. È festa nerazzurra, per almeno una notte in testa al campionato col Milan.

LE MANOVRE

Capitolo mercato. L'Inter aspetta novità decisive dall'agente di Eriksen, Martin Schoots, in contatto con tre società della Premier. Un ritorno al Tottenham di José Mourinho resta, senza dubbio, tra le opzioni preferite del calciatore danese. Ma dopo l'addio di un anno fa, gli Spurs non sono disposti a coprire tutto l'ingaggio del fantasista (7,5 milioni di euro a stagione). Invece, i pensieri della Juventus sono rivolti all'attaccante.

Il pressing del Genoa su Lammers dell'Atalanta può essere un indizio in chiave Scamacca. Con il classe '99, di proprietà del Sassuolo, ancora nei radar dei bianconeri. Il preferito di Pirlo si conferma, però, Giroud. La punta francese ha aperto ai campioni d'Italia, a patto che gli venga garantito un contratto di 18 mesi (due milioni fino a giugno e quattro per la stagione 2021-22). L'ostacolo è rappresentato dal Chelsea. Offerto Piatek, Llorente in corsa.

Salvatore Riggio

