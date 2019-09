CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Ha decisoDe Paul. Una sua pazzia al 34' del primo tempo, in un momento in cui l' Udinese dava l'impressione di controllare il gioco, ha spianato la strada ai nerazzurri che hanno conquistato la terza vittoria consecutiva e che, in attesa del risultato del Toro, è sola al comando. De Paul è stato accusato da Candreva di accentuare le cadute a terra ad ogni contrasto e l'argentino gli ha rifilato uno schiaffo. Il Var è stato implacabile, cartellino rosso e per l'Inter gara in discesa anche se il successo non è stato limpidissimo...