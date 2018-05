MILANO GIÀ IN FINALE REYER, FAI L'IMPRESA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETNella notte più importante, Milano scopre Mindaugas Kuzminskas: il lituano con un passato nei New York Knicks guida l'Armani in finale-scudetto, perché i suoi 24 punti sono decisivi nel successo 76-70 a Montichiari sulla rivelazione Brescia. Milano chiude sul 3-1 una semifinale che era iniziata in salita, con il capitombolo casalingo di gara1, e scalda i motori in vista della serie che assegna il tricolore. Una serie che diventa una certezza dopo una gara4 condotta dal primo all'ultimo minuto, merito di Kuzminskas ma anche di Jerrells...