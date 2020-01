MILANO FLOP REYER, L'ORA DELLA VERITÀ

BASKET

Milano non risponde ai successi di Virtus Bologna e Sassari e, perdendo a Brescia, vede allontanarsi anche il terzo posto. La Germani, infatti, sale a +4 sull'Armani e con il vantaggio del 2-0 negli scontri diretti. Anzi, l'Olimpia ora è quinta, visto lo scontro diretto a sfavore con Brindisi. Dopo i due ko in Eurolega a Istanbul e Tel Aviv, la squadra di Ettore Messina cade anche a Brescia, dove non capitalizza il grande avvio difensivo (9 punti subiti nel primo quarto e nessun canestro da due subito). Le assenze di Sergio Rodriguez e Luis Scola, a riposo, si fanno sentire nel terzo quarto, quando i 27 punti di Brescia in 10' con Lansdowne (25 punti alla fine) e Horton (20 nel giorno del rientro dopo due mesi) valgono il sorpasso. Nel finale punto a punto, Sykes (19) riporta Milano avanti al 39', ma Horton segna da tre con fallo subito e Micov sbaglia due tiri liberi, consegnando all'Armani il terzo ko in quattro gare di campionato. A inseguire Milano c'è anche Venezia, che sabato contro la Fortitudo ha ottenuto il quinto successo nelle ultime sei gare di campionato. Un viatico positivo in vista di una settimana importante: domani l'Umana Reyer sarà a Patrasso per il terzo turno delle Top 16 di Eurocup. Vincere in Grecia potrebbe risultare determinante, all'interno di un Girone F nel quale finora il fattore campo è ancora intatto. Il Promitheas arriverà poi al Taliercio una settimana più tardi, e all'interno del doppio confronto con Patrasso i campioni d'Italia dovrebbero far debuttare l'attesissimo Andrew Goudelock. Nel mezzo, sabato l'Umana Reyer ospiterà la capolista Virtus Bologna del faro Milos Teodosic, anteprima del quarto di finale di Coppa Italia di metà febbraio. Molto più difficile la situazione di Treviso, che negli ultimi sei turni di campionato non ha ottenuto un punto. La sconfitta contro Cremona rende la trasferta di domenica prossima a Pistoia (in casa della penultima in classifica, a soltanto due lunghezze dalla De' Longhi) un autentico spareggio-salvezza: «Ma da qui alla fine, tutte le partite saranno spareggi» ha detto Max Menetti, coach di una De' Longhi che torna sul mercato, anche se serve capire se verrà privilegiata la ricerca di un elemento di personalità sul perimetro oppure di un lungo in grado di aiutare la peggior squadra della Serie A a rimbalzo.

LA NONA DI POZZECCO

Se sabato la Virtus Bologna non ha avuto problemi contro Pistoia, Sassari replica vincendo in modo netto a Pesaro, contro una squadra ormai destinata alla retrocessione. Senza Evans e in attesa di Coleby, chiamato per il partente Jamel McLean, sono Pierre (29 e 14 rimbalzi) e Michele Vitali (16) a guidare la squadra di Gianmarco Pozzecco al nono successo consecutivo in campionato, buono per rafforzare il secondo posto in classifica. Brindisi vince in modo rocambolesco al supplementare contro Roma. I capitolini sprecano il +3 sull'ultima azione dato da Dyson (23), perché Kyzlink non obbedisce a coach Bucchi (due metri in campo per chiedere il fallo per evitare un tentativo da tre dei pugliesi) e subisce la tripla di Kelvin Martin proprio sulla sirena. Nel prolungamento, poi, sono il solito Banks (22) e Stone (18) a guidare una Brindisi priva di Sutton e del trevigiano Zanelli. In coda, a condividere con Pistoia il penultimo posto è Trieste, che cade alla distanza a Varese, dove Peak (20) risponde alle voci di taglio e aiuta Tambone (16) nella fuga decisiva.

Loris Drudi

