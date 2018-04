MILANO E VENEZIA, VETTA PER DUE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETIl primo verdetto è arrivato. Conti alla mano non è definitivo ma solo un cataclisma potrà cambiare le carte in tavola a sei giornate dalla fine della ragular season. In poche parole la lotta al vertice del massimo campionato si è ristretta a due squadre, Milano e Venezia, con gli orogranata che hanno blindato una delle prime due posizioni battendo domenica sera al Taliercio i lupi avellinesi, ribaltando anche la differenza canestri nell'ottica, piuttosto remota, di un arrivo a pari punti. Sono ben 6 ora le lunghezze che dividono la...