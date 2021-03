MILANO È una prova di maturità quella dell'Inter, che non si ferma nemmeno davanti al Genoa e vince grazie ai gol di Lukaku, Darmian e Sanchez. Creando tante occasioni in fase offensiva. Un monologo nerazzurro guidato da un direttore d'orchestra in panchina, Antonio Conte, e da un altro in campo, Lukaku. Sempre più «cattivo» in fase offensiva, per dirla come l'ex ct. Certo, il Genoa pensa soltanto al derby contro la Sampdoria di mercoledì. Scende in campo con una formazione rimaneggiata e Perin deve fare parecchi straordinari per tenere la squadra in partita fino al 24' della ripresa.

Resta il fatto che è davvero difficile opporsi a Lukaku. Il gigante belga ci impiega soltanto 32 secondi (esatto, 32 secondi!) a sbloccare il risultato e a mettere le cose in chiaro. Ed è sempre lui a cercare il raddoppio, con l'aiuto di Lautaro Martinez che si fa notare con una rovesciata pregevole, e a regalare l'assist nella ripresa a Darmian per il 2-0. Senza dimenticare che il tris di Sanchez (dapprima annullato da Chiffi, poi convalidato dal Var) nasce da una conclusione del belga. Che sta vivendo un ottimo momento: «Stiamo crescendo, è sotto gli occhi di tutti», ha detto l'attaccante. «Queste partite sono utili per dare segnali alle altre squadre, ma il campionato è ancora lungo. Ho buone sensazioni».

CIFRE DA PRIMATO

Non può essere diversamente visto che quello contro il Genoa è il quinto successo di fila (il sesto nelle ultime sette partite), il numero 14 nelle ultime 17 giornate. Numeri impressionanti, da scudetto. Trascinato da Lukaku, l'attacco ha raggiunto quota 60 gol in 24 turni di campionato. Cifre toccate soltanto due volte in precedenza, 70 anni fa: nel 1949-50 e nel 1950-51. La Lu-La è inarrestabile: 31 reti in due. Ben 18 il belga; 13 l'argentino. L'Inter non ha la difesa migliore della serie A (24 reti subite; la Juventus 20 e ha una gara da recuperare con il Napoli, il 17 marzo), ma ha comunque trovato un suo equilibrio. «Ho visto la giusta voglia, abbiamo concesso solo qualche cross. Siamo stati bravi a fare tre gol e Perin ha salvato alcune situazioni importanti. Siamo contenti perché il lavoro sta pagando. Aveva già pagato l'anno scorso, ma la squadra sta prendendo coscienza dei propri mezzi. Sta maturando tanto, ma sappiamo che mancano 14 partite», l'analisi di Conte. Che nega ci sia un patto scudetto: «Però, è inevitabile che quando sei all'Inter devi avere l'ambizione di giocare sempre per vincere. Quest'anno la delusione per essere usciti dalla Champions in modo immeritato ci ha fatto fare un'introspezione tutti quanti per capire che bisognava alzare il livello. Se fossimo in Champions oggi, ce la potremmo giocare».

ALTRO POSITIVO

Intanto, c'è un sesto caso di positività al Coronavirus tra i nerazzurri. Si tratta di Dario Baccin, il vice direttore sportivo dell'Inter. Nei giorni scorsi erano stati ufficializzati i casi dei due amministratori delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, del direttore sportivo, Piero Ausilio, del legale Angelo Capellini, e di un membro dello staff tecnico. Tra i giocatori, in passato erano risultati positivi Brozovic, Skriniar, Gagliardini, Bastoni, Nainggolan, Young, Padelli, Radu e Kolarov.

Salvatore Riggio

