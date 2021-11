Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MILANO È doloroso il ritorno alla realtà del Milan. La bellezza mostrata in Europa svanisce a San Siro, di colpo e in maniera preoccupante, contro il Sassuolo. Un blackout sul quale dovrà ragionare Stefano Pioli, alla seconda sconfitta di fila che costa la vetta della classifica. Ma se a Firenze il Milan aveva provato a restare in partita, con il Sassuolo sfoggia la peggior prestazione in campionato: la difesa, orfana di Tomori, fa acqua...