MILANO Dopo la scorpacciata di gol nelle ultime due partite (10), quella di San Siro è un'altra Atalanta. La Dea scende dall'Olimpo, domata dall'Inter, ma alla fine è Gosens a salvare i bergamaschi nella ripresa, dopo il vantaggio iniziale firmato da Lautaro Martinez. Anche se a 2' dalla fine Muriel ha l'occasione per segnare l'1-2, ma si fa parare il rigore da Handanovic. L'Inter si salva, anche se rischia davvero tanto. L'Atalanta sembra irriconoscibile. In mezzo pesa tantissimo l'assenza di Freuler. Abituato a giocare più avanti, Pasalic non dà il meglio.

SILURO

In attacco Zapata, al rientro dopo il lungo infortunio, non è in ottime condizioni fisiche, mentre Ilicic fa molta fatica sia contro Bastoni sia contro Godin quando Gian Piero Gasperini decide di spostarlo sull'altra fascia. L'unico che prova a creare scompiglio è Gomez, ma il Papu non può fare tutto da solo. Anche perché l'Inter attende gli avversari, fa girare il pallone e cerca di colpire. E lo fa subito, già dopo quattro minuti. Lukaku smarca Lautaro Martinez, che vince un rimpallo con Toloi (goffo il suo tentativo di fermare l'attaccante argentino) e batte Gollini con un siluro che passa sotto le gambe del portiere avversario. Un ottimo biglietto dell'Inter contro una delle squadre più in forma del campionato.

TIRO AL BERSAGLIO

L'Atalanta non riesce a verticalizzare e a proporre il suo gioco spumeggiante, ma poco prima dell'intervallo reclama un rigore in una mischia in area. Punizione di Gomez, testa di Toloi, parata di Handanovic, con il difensore che viene disturbato da Lautaro Martinez.

RIGORE NEGATO

I bergamaschi protestano, ma l'arbitro Rocchi non concede il rigore gol dopo un check del Var. Nella ripresa è un'altra Atalanta. L'Inter, che fino a quel momento aveva giocato una gara intelligente, non riesce più a proporsi in attacco. Le ripartenze dei nerazzurri sono lente. Gasperini ci prova inserendo Malinovskiy, che centra subito un palo. Poi al 30' è Gosens a pareggiare anticipando Candreva su un pallone buttato in aria da Ilicic e prolungato di testa ancora da Malinovskiy.

Conte manda in campo Politano per Lautaro Martinez, ma la vittoria non arriva. Anzi, Handanovic salva i nerazzurri respingendo il rigore di Muriel.

Salvatore Riggio

