Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 hanno il loro logo. Si chiama Futura. Un numero 26 stilizzato, color ghiaccio, tracciato con un dito, che richiama il candore e la leggerezza della neve. E che assume invece colori dell'aurora boreale vista a Cortina nel 2003, per caratterizzare l'emblema dei Giochi paralimpici.Per la prima volta la scelta è stata affidata al voto popolare on line dopo il lancio dei due simboli in gara...