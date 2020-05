IL VIA LIBERA

ROMA Il decreto olimpico per Milano-Cortina e le Atp Finals è legge. Dopo il sì quasi unanime della Camera lo scorso 15 aprile, arriva dal Senato il via libera definitivo con 225 voti favorevoli, nessun contrario e un solo astenuto, che converte in legge la normativa per i Giochi invernali del 2026 e per le finali del tennis a Torino. «L'Italia riparte insieme allo sport - le parole del ministro Vincenzo Spadafora -. Un impegno importante portato avanti, nonostante l'emergenza, grazie alla collaborazione di tutti: istituzioni nazionali, regionali, locali, Coni, Cip, federazioni sportive e forze politiche, come dimostra il voto unanime al Senato. Un segno di speranza e di ottimismo per il futuro, che conferma l'importanza vitale dello sport per la ripartenza economica del nostro Paese».

Il passaggio al Senato non ha modificato il testo già approvato dai deputati. La governance di Milano-Cortina si avvale di quattro organismi: il consiglio olimpico, di cui fanno parte enti locali, governo e Coni. La Fondazione con a capo Giovanni Malagò e Vincenzo Novari amministratore delegato, ovvero il comitato organizzatore delle Olimpiadi: è responsabile della pianificazione e della realizzazione dei Giochi ed è l'interlocutore primario del Cio, del Cip, delle federazioni internazionali, dei comitati olimpici nazionali e dei principali sponsor. Comprende i membri italiani del Cio, rappresentanti di Coni e Cip e rappresentanti delle città ospitanti e di altri organismi pubblici, come le regioni. Il forum olimpico per la legacy dei Giochi e l'Agenzia pubblica per le infrastrutture. Per la governance delle Atp Finals ci sarà il comitato organizzatore presieduto dal sindaco di Torino.

«Questo provvedimento - ha spiegato Spadafora - genererà da subito un'importante spinta per la ripresa economica, in modo particolare nelle aree territoriali maggiormente colpite dal Coronavirus, e avrà positive ripercussioni sulle possibilità lavorative dei giovani. È stato inserito, grazie al lavoro sinergico di Governo e Parlamento, il Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica, una garanzia per i territori in tema di rispetto dell'ambiente. I Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, e le Finali Atp di Torino costituiranno una leva per la ripartenza dopo tanta sofferenza sull'intero territorio». Il parlamentare bellunese Roger De Menech: «È una occasione per infrastrutture e rilancio della montagna. Il testo è passato senza modifiche, come ci aspettavamo e auspicavamo commenta il relatore del provvedimento - l'approvazione definitiva della legge, dopo un esame svolto con rapidità e serietà, è una buona notizia per l'Italia. Sono certo che sapremo cogliere quest'occasione per completare le infrastrutture di cui la montagna ha estremo bisogno: collegamenti con la pianura; connessioni con le reti informatiche; messa in sicurezza del territorio; riqualificazione dell'offerta turistica».

