ROMA Milano-Cortina 2026 ha fatto registrare il tutto esaurito. In attesa dei Giochi invernali del 2026, l'evento ha collezionato il primo sold out in Parlamento dove, per la prima volta da quando è scattato il lockdown da coronavirus, tutti gli scranni erano occupati. Alla Camera c'era da votare la legge olimpica, passata quasi all'unanimità con 408 voti a favore, due contrari e due astenuti sul testo che ora passerà al Senato per il via libera definitivo. Tappa fondamentale nel cammino verso le Olimpiadi italiane e anche per le Atp Finals di tennis che, dal 2021 e per cinque anni, si disputeranno a Torino. Una legge che è anche uno strumento per restituire solidità allo sport di base, schiacciato come tutti sotto il peso della crisi per il coronavirus. «La Camera ha mandato un messaggio di unità e di speranza al Paese - ha commentato il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora -. Dopo un lavoro di tutte le forze politiche è stata approvata con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari. Lo sport sarà un motore per la ripartenza economica e sociale del nostro Paese». Con la legge si istituisce al Coni il Consiglio olimpico Milano-Cortina 2026, con funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi e che annualmente relazionerà il parlamento sulle attività svolte. La Fondazione «Milano-Cortina 2026» diventa Comitato organizzatore dei Giochi assumendo la responsabile della pianificazione e della realizzazione della manifestazione ed è l'interlocutore primario del Cio, del Cip, delle Federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e dei principali sponsor.

Il decreto dispone che la garanzia, fino a un massimo di 58.123.325 euro, è concessa per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Cio a titolo di anticipo sui diritti tv, se l'evento dovesse subire limitazioni, o venisse cancellato. L'articolo 6 del decreto istituisce, poi, il Comitato per le Finali Atp e affida alla Federtennis il compito di curare le attività dirette allo svolgimento del torneo a Torino negli anni 2021-2025. Da questa legge potranno arrivare risorse anche per lo sport di base: su proposta dei due deputati Paolo Barelli (Presidente Fin) e Cosimo Sibilia (Lega Dilettanti del calcio), è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a fare in modo che il risparmio sui costi delle Olimpiadi venga destinato allo sport dilettantistico. Su trasparenza e legalità promette di vigilare il Movimento 5 Stelle, come sottolinea il deputato Simone Valente, che auspica modifiche in materia di agevolazioni fiscali previste per i dipendenti del comitato organizzatore. Nel 2020 la tassazione sarà normale, al 60% nel 2021 e 2022, l'aliquota scenderà al 30% dal 2023.

