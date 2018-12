CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Corsi e ricorsi. Per la seconda volta in poco più di 6 mesi, l'Inter si gioca il futuro europeo sul rettilineo finale. Il 20 maggio andò all'Olimpico di Roma con un solo risultato su 3 a disposizione e riuscì a prendere l'ultimo treno per la Champions, stasera si gioca il pass per continuare l'avventura con la consapevolezza di non avere il destino nelle proprie mani. Battere il Psv non basterà se anche il Tottenham otterrà i 3 punti: in altri termini, la formazione di Luciano Spalletti dovrà centrare un risultato migliore degli...