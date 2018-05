Milano, colpo a Brescia Stasera la Reyer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETAndrew Goudelock avvicina Milano alla finale-scudetto: l'Armani vince a Montichiari 80-74 gara3 della semifinale contro Brescia, passa in vantaggio 2-1 e domani sera, ancora in trasferta, avrà il match-point per tornare nella serie per il tricolore. I 14 punti di Goudelock negli ultimi 5' - 11 dei quali consecutivi - indirizzano la sfida in favore di Milano spezzando un equilibrio durato per oltre tre quarti. Contro un Goudelock da 20 punti, alla Germani non bastano i 19 di Landry, i 17 di Cotton e i 18 di Michele Vitali. Brescia paga...