MILANO Ci sarà tempo per i rimpianti scudetto. Intanto, l'Inter vince contro il Napoli, grazie ai gol di D'Ambrosio e Lautaro Martinez (centro numero 14 in campionato), e risponde nel migliore dei modi al successo dell'Atalanta a Parma. La squadra di Antonio Conte cerca di tenersi stretta il secondo posto e lo fa con una gara che cerca di fare sua fin dall'inizio. Brozovic e Barella in mezzo si fanno sentire, pressano alto e il gol arriva subito. Da un pallone che sembra perso, Biraghi serve D'Ambrosio che trafigge Meret. Tutto facile? No. Il Napoli cresce, lotta, non si intimorisce e conquista campo.

La squadra di Rino Gattuso riesce a ribattere colpo su colpo e a farsi vedere nell'area di Handanovic. I più pericolosi sono Zielinski e Insigne, ma lo sloveno fa bella guardia. Salvando poi il risultato su un tiro di Politano, l'ex di turno. È una bella gara, intensa, con continui capovolgimenti di fronte. Sarà che siamo agli sgoccioli del campionato e con gli obiettivi giù raggiunti, ma entrambe le formazioni giocano a viso aperto. Così ci si ritrova a commentare una bella manovra offensiva del Napoli e subito dopo a osservare la cavalcata di Lukaku, che nel recupero del primo tempo, smarca Brozovic, ma è Meret a dire no al raddoppio del croato.

BOTTA E RISPOSTA

Nella ripresa il ritmo resta alto. Il Napoli ha il merito di mandare in affanno la difesa dell'Inter quando fa girare il pallone e si presenta nei pressi dell'area nerazzurra. Conte manda in campo Lautaro Martinez e Godin al posto di Sanchez (un passo indietro del cileno rispetto ad altre occasioni) e Candreva. Ed è proprio l'argentino a firmare il raddoppio partendo da centrocampo e battendo Meret. Adesso non resta che pensare al futuro. La priorità di Beppe Marotta è tenere Sanchez, ora in prestito dal Manchester United. «Non è facile, ha un contratto di due anni con i Red Devils. Quindi, bisogna valutare questo tipo di situazione. Sarebbe un peccato perché vorremmo Sanchez oggi e domani. Tonali? Abbiamo un buon rapporto con Massimo Cellino, ma non ci siamo mai fermati a parlare di questo talento». Infine, su Conte: «Presto parleremo di futuro con lui». L'ex ct vuole rassicurazioni sul mercato.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA